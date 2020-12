Una per il sorpasso, l’altra per chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Lazio e Borussia Dortmund si ritrovano di fronte nella quinta giornata dei gironi di Champions con i tre punti in testa. I gialloneri tedeschi, vogliosi di riscattare la sconfitta dell’andata all’Olimpico, partono favoritissimi secondo i quotisti vista la quota di 1,65 rispetto al 5,05 dei biancocelesti mentre il pareggio si gioca a 4,29. Molto più Over, a 1,52, rispetto all’Under, dato a 2,50, vista la presenza di due bomber come Haaland e Immobile.

Il norvegese, in Europa, non sbaglia un colpo: a segno in tutte le gare del Dortmund, Haaland è reduce da due doppiette consecutive contro Zenit e Bruges. La terza marcatura multipla consecutiva del numero 9 del Borussia, riferisce Agipronews, si gioca a 2,62. Haaland, inoltre, nelle ultime tre gare è sempre risultato l’ultimo marcatore: un’ipotesi questa data a 3,78. Ciro Immobile, Scarpa d’Oro in carica, però non è da meno viste le tre reti stagionali in Champions: un’altra doppietta del numero 17 biancoceleste, dopo quella di sette giorni fa allo Zenit, pagherebbe 7 volte la posta. Al contrario del bomber norvegese, l’attaccante della Nazionale italiana è solito aprire le marcature: la rete di Immobile a bloccare il risultato si gioca a 5,70.