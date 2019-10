Ha confermato il primo posto nel girone E di Champions, con un punto di vantaggio sul Liverpool, ma nelle scommesse sulla squadra vincitrice del gruppo è il Napoli a inseguire i Reds. Il 4-1 con cui ieri Klopp ha demolito il Genk spinge i campioni in carica nelle previsioni degli analisti, che offrono a 1,70 la prima posizione. Per gli azzurri sarà probabilmente decisiva la sfida ad Anfield, a fine novembre, e intanto in quota viaggiano a 2,10. Nessun problema invece per la qualificazione, data appena a 1,03; per il Salisburgo si sale a 8,00, il Genk è lontanissimo a 60,00.