Tre i possibili format, tre le settimane di agosto in cui la Champions League potrebbe essere giocata, una la certezza: in gara secca ai quarti di finale (e anche oltre in caso di vittoria), salgono le quotazioni per la squadra bergamasca allenata da mister Gian Piero Gasperini. A quanto riportano oggi sia il Sunday Express che il The Sun infatti, l'Uefa avrebbe tutte le intenzioni di terminare le Coppe in estate inoltrata, ovvero al termine degli eventuali campionati nazionali ad agosto, e adesso starebbe solo decidendo tra tra tre format.



FINAL EIGHT- Otto squadre in una sola città, e non è detto sia Istanbul, che si sfidano in gare secche fino all'assegnazione del trofeo.



FINAL FOUR- In questo caso si completerebbero i quarti, sempre probabilmente in gara secca, e le quattro squadre arriverebbero nella sede prescelta dalla Uefa per giocarsi le semifinali con undici partite in tre settimane.



SOLO GARE SECCHE- Tutte e undici le partite in massimo quattro settimane, ovvero per l'intero mese di agosto: ottavi, quarti e semifinali in gara unica sino ad arrivare alla finale secca.