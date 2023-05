Sette vittorie consecutive tra campionato e coppe, e soprattutto il pesante 0-2 dell’andata, terzo derby vinto su altrettanti giocati nel 2023, pongono l’Inter in pole position per il ritorno alla finale di Champions League, a tredici anni dall’ultima partecipazione, offerto a 1,04 contro il 10 di una clamorosa rimonta del Milan. Anche per i 90 minuti di martedì sera gli esperti, vedono avanti ancora i nerazzurri, offerti a 2,05; sale a 3,30 un pareggio che sarebbe ben accetto dagli uomini di Inzaghi, con il colpo rossonero - mai vincenti in trasferta nelle gare a eliminazione diretta della competizione - proposto a 3,80. Le ultime tre sfide hanno visto andare a segno solo i nerazzurri, ma con il Milan chiamato alla rimonta, in quota prevale il Goal, a 1,80, sul No Goal visto a 1,90. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, su Stanleybet.it in pole l’1-1 a 6,60, sale a 10 un nuovo 2-0 nerazzurro, con lo stesso parziale, ma a favore di Calabria e compagni, fissato a 21. Una vittoria di due reti ad appannaggio dei rossoneri, significherebbe supplementari: una gara oltre il 90’ è un’eventualità data a 8,50 mentre un nuovo consulto del Var si gioca a quota 3. Stefano Pioli spera di ritrovare Rafael Leao, assente nella gara di andata e ultimo rossonero a segno in un derby in questa stagione: su Goldbet vale 3,55 un gol del portoghese con la formula “Marcatore Plus”, che risulta vincente anche nel caso in cui il giocatore prescelto centri un palo o una traversa, oppure se a segnare dovesse essere il suo sostituto, mentre sale a 4,75 Divock Origi, esperto di rimonte in semifinali di Champions. In casa nerazzurra occhi puntati sulla Lu-La, entrambi a segno nell’ultimo turno di Serie A. In pole il centro di Lautaro Martinez, a 2,60 con Romelu Lukaku, molto vicino, a quota 2,85.