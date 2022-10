La Uefa ha confermato la designazione arbitrale per Juventus-PSG, ultima gara del girone di Champions e decisiva, soprattutto per i bianconeri, per l'eventuale accesso all'Europa League data l'ormai certa eliminazione dalla massima competizione. Arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande e insieme a lui gli assistenti Barbero e Ayuso, il 4° uomo Luis Munuera e il var Martinez Munuera, tutti spagnoli. Olandese è invece l'assistenta var van Boekel.