L’Inter chiude domani sera a San Siro i suoi dieci giorni di fuoco affrontando una delle corazzate del calcio mondiale, il Liverpool di Jurgen Klopp. I campioni d’Italia ospitano, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, i Reds cercando di compiere un’impresa: secondo gli esperti infatti gli inglesi sono favoriti a 2,10 rispetto al 3,40 dei nerazzurri mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio, risultato peraltro mai uscito nei quattro confronti precedenti tra le due squadre. Il bilancio è tutto di marca inglese, con tre vittorie del Liverpool e una sola, storica per l’Inter che nella semifinale di ritorno del 1965 si impose per 3-0 prima di andare a vincere la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva. La formazione del Merseyside è favorita anche nel passaggio del turno: i Reds tra le migliori otto d’Europa sono dati a 1,30 mentre i nerazzurri sono in quota a 3,50. Alla Scala del calcio si sfidano gli attacchi migliori di Serie A e Premier: la combo Goal + Over a 1,80 appare assai probabile. Così se il 2-1 per i ragazzi di Inzaghi si gioca a 12,50, lo stesso risultato esatto ma in favore di Momo Salah e compagni è offerto a 9,25. Proprio il numero 11 del Liverpool si trova a sfidare il suo amico Edin Dzeko con il quale, nei due anni insieme alla Roma, ha realizzato numeri pazzeschi: 83 reti e 47 assist in coppia per la coppia che fece sognare i giallorossi. Domani si troveranno uno contro l’altro pronti a trascinare la propria squadra al successo: se Salah rimane il principale candidato a entrare nel tabellino dei marcatori, la sua rete si gioca a 2,50, il numero 9 dell’Inter non vuole essere da meno tanto che la quindicesima marcatura stagionale di Dzeko, la quarta in Champions League, è offerta a 3,50. Sempre domani, ma alla Red Bull Arena di Salisburgo, la formazione austriaca ospita il Bayern Monaco. I bavaresi, nonostante l’imprevisto stop in Bundesliga contro il Bochum sono favoritissimi a 1,36 rispetto al 7,50 dei padroni di casa con il pareggio in quota a 5,50. Lo scorso anno le due formazioni si incrociarono nei gironi della competizione: il Bayern si impose con un 9-3 complessivo nelle due sfide. Numeri che fanno pendere nettamente la bilancia dalla parte dei tedeschi anche in ottica qualificazione: a quota rasoterra per i rossi di Germania, 1,08, mentre il Salisburgo, offerto a 7,50, va a caccia di un miracolo.