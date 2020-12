Dopo la vittoria con il Borussia Monchengladbach si riaccendono le speranze dell’Inter di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Il successo per 3 a 2 sui tedeschi porta a 5 punti i nerazzurri che restano ultimi in classifica ma, in caso di vittoria nell'ultima sfida con lo Shakhtar Donetsk, potrebbero riuscire nell'impresa. Ci credono gli esperti che abbassano la quota sul passaggio degli uomini di Conte da 5.00 a 1.75. C’è grande incertezza nel Gruppo B, la qualificazione del Real Madrid è a 1.20 mentre quella del Monchengladbach si gioca a 1.85. i obiettivi rispettivamente di Kylian Mbappé, Paulo.