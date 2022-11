Di seguito i principali casi da moviola delle sfide di Champions che vedono impegnate le squadre italiane stasera:





LIVERPOOL-NAPOLI ore 21

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)

Assisrenti: Christian Gittelmann e Mark Borsch (Germania)

IV Uomo: Martin Petersen (Germania)

VAR: Bastian Dankert (Germania)

AVAR: Fedayi San (Svizzera)





BAYERN MONACO-INTER ore 21

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Assisrenti: Branislav Hancko e Jan Pozor (Slovacchia)

IV Uomo: Michal Ocenas (Slovacchia)

VAR: Dennis Higler (Olanda)

AVAR: Benoit Millot (Francia)



7' L'INTER CHIEDE UN RIGORE - Doppio tentativo di Barella dalla distanza, due volte il Bayern si salva, prima con Ulreich, poi con la deviazione di Mané in stile "parata", atto a coprirsi la faccia: l'arbitro Kruzliak la rivede al VAR e non concede il rigore, per la protezione del volto.