Dopo la retrocessione di Inter e Napoli in Europa League, stasera scendono in campo le due squadre italiane già qualificate agli ottavi di Champions. Entrambe in trasferta: prima la Roma in Repubblica Ceca e poi la Juventus in Svizzera, con l'obiettivo di difendere il primo posto nel girone. Di Francesco rilancia Pastore, Allegri lascia a riposo Chiellini e Matuidi.



PROBABILI FORMAZIONI



Viktoria Plzen-Roma (calcio d'inizio alle ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport)

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Pernica, Hubnik, Kovarik; Hrosovsky, Prochazka; Petrzela, Cermak, Kopic; Chory. All.: Vrba

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Pastore, Kluivert; Schick. All. Di Francesco.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).



Young Boys-Juventus (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Rai Uno e Sky Sport)

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Camara, Benito; Fassnacht, Sow, Aebischer, Ngamelo; Hoarau, Assalé. All. Seoane.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Cancelo; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri.

Arbitro: Stieler (Germania).