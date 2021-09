Notti magiche, notti da Campioni, notti di Champions League. La più importante competizione per club d'Europa riapre le proprie sale per la stagione 2021/22 e questa sera, a partire dalle 21, metterà in campo due spettacoli che riguarderanno anche due formazioni italiane. La Juventus di Massimiliano Allegri sarà impegnata in Svezia a Malmoe per cercare di uscire dalla crisi di risultati e di gioco che ha investito la squadra in questo pessimo inizio di campionato ancora senza vittorie all'attivo. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, fra alti e bassi se la vedrà con i campione d'Europa League in carica del Villarreal e proverà a ribadire la forza della favola bergamasca che ormai favola non è più da tempo.verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset su Canale 5 e Canale 5 HD (canale 505). La gara sarà disponibile anche per gli abbonati Sky che trasmetterà la gara su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252). Villarreal-Atalanta, invece, verrà trasmessa in diretta solo per gli abbonati Sky che avranno a disposizione i canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (253).(3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic.(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.(4-4-2): Rulli; Foyth, Mandi, Albiol, Pedraza; Gomez, Trigueros, Capoue, A. Moreno; Dia, G. Moreno.(3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.