Al Lione basterebbe anche un pareggio con gol per passare ai quarti di finale, ma le quote per gli ottavi di Champions con il Barcellona sono una sentenza pesantissima per l'Olympique, mai vincente nei sette precedenti contro i blaugrana. Le previsioni per la partita di domani al Camp Nou sono schiaccianti: dopo lo 0-0 dell'andata, la vittoria del Barça vale appena 1,23 sul tabellone Microgame e già per il segno «X» l'offerta sale a 6,30. Ai limiti del possibile l'impresa francese, con il «2» bancato a 12,00. L'ultimo precedente in Catalogna (5-2 per il Barcellona nel 2009) lascia qualche margine al Lione per segnare almeno un gol, obiettivo a 1,75. A bassa quota anche l'Over: almeno tre reti complessive al 90' pagherebbero 1,42, mentre sul tabellone del risultato esatto è avanti il 3-0 a 6,75.