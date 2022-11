La Champions League regala emozioni e sorprese. A 90’ dal termine, il quadro verso gli ottavi è ormai quasi delineato del tutto. Ecco le possibili avversarie delle italiane: per il Napoli, primo, ci sono le seconde classificate. Per l’Inter, le squadre vincitrici dei vari gironi. Il Milan, che dovrà strappare il pass per la prossima fase contro il Salisburgo, può chiudere solo al secondo posto. Agli ottavi, non sono possibili derby.



PRIME CLASSIFICATE:

NAPOLI

PORTO

BAYERN MONACO

TOTTENHAM

CHELSEA

MANCHESTER CITY



SECONDE CLASSIFICATE:

LIVERPOOL

CLUB BRUGGE

INTER

EINTRACHT FRANCOFORTE

BORUSSIA DORTMUND



Ancora in bilico il gruppo E (con Milan, 7 punti, e Salisburgo, 6, in campo a giocarsi il secondo posto nello scontro diretto), il gruppo F (Real Madrid 10 punti, Lipsia 9, Shakhtar 6), gruppo H (con Psg e Benfica appaiate a 11 punti e pronte a giocarsi il primo posto nello scontro diretto).