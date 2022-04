L’andata dei quarti di finale di Champions League si chiude con le due sfide del mercoledì tra Chelsea-Real Madrid e Villarreal-Bayern Monaco. Nel match di Stamford Bridge Carlo Ancelotti ritroverà i Blues campioni d’Europa in carica, nel remake della semifinale della scorsa stagione. Per gli esperti segno «1» favorito a 2,02, quota che sale a 2,10, mentre per entrambi i bookie il pareggio vale 3,30 volte la posta, con il colpo dei Blancos che oscilla tra 3,65 e 3,75. L’anno scorso entrambe le sfide terminarono con meno di tre gol, e anche nella partita di domani l’Under 2.5 è avanti tra 1,67 e 1,75 contro l’1,95 o 2,03 dell’Over 2.5. Si gioca invece a 8,80 e 10,50 il 2-0 Chelsea, come lo scorso 5 maggio. Sfavorita anche l’altra spagnola impegnata mercoledì il Villarreal, che dopo aver eliminato la Juventus cerca l’impresa in casa contro il Bayern Monaco. Quote che però premiano nettamente il «2» proposto tra 1,57 e 1,60 rispetto alla vittoria iberica fissata tra 5 e 5,25. Alta anche il pari offerto a 4,25 o 4,30. Previsto un match con gli attacchi protagonisti che spinge a propendere per il Goal a 1,60 o 1,61 nettamente avanti rispetto al No Goal tra 2,13 e 2,20. Occhi puntati sul solito Robert Lewandowski, capocannoniere di Champions, a cerca del tredicesimo gol nella competizione. Un suo timbro all’“Estadio de la Ceramica” vale 1,75 volte la posta, quota che sale a 3,15 in caso di una marcatura nei primi 45 minuti.