L'Ajax batte un colpo nella prima semifinale di, ora i fari sono puntati sul Camp Nou:va in scena il primo round tra il, reduci dal successo ai quarti rispettivamente contro Manchester United e Porto.- Imbattuto da 31 gare interne in Champions (28 successi e 3 pareggi, miglior striscia nella storia della competizione) Valverde si affida alla buona tradizione del Barça contro le squadre inglesi: 27 successi, nessuna squadra ha ottenuto tante vittorie contro avversarie di uno specifico paese nella storie della Champions. Buona tradizione però che si ferma alle semifinali: solo una volta infatti il Barcellona ha superato questo turno contro una squadra inglese, nel 2008/09 contro il Chelse vincendo poi la finale di Roma contro il Man United. I Reds di Klopp sono il rivale perfetto per insidiare i catalani: nessuna sconfitta nelle quattro precedenti trasferte contro il Barcellona (2 vittorie, 2 pareggi) ed è anche l'unica squadra inglese ad aver vinto al Camp Nou in competizioni europee.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di: ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.: Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Milner; Wijnaldum; Salah, Mane.