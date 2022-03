Non solo Liverpool-Napoli in questo martedì disi affrontano ancheall'Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di finale. Si parte dall'1-1 dell'andata in Austria, ricordiamo che a partire da questa edizione il gol segnato in trasferta non ha più valore 'doppio'.- Nagelsmann può sorridere, perché il bilancio del Bayern contro squadre austriache è ampiamente positivo: i bavaresi hanno vinto tutte e cinque le partite giocate in Champions quando ha ospitato squadre austriache, vinto per 3-1 inoltre l'ultimo incontro con il Salisburgo nel novembre 2020 (fase a gironi). Questa sarà la decima partita in trasferta per il Salisburgo contro avversari tedeschi nelle competizioni europee: due sole vittorie (contro Borussia Dortmund e RB Lipsia nel 2018) in Europa League, completano un pareggio e sei sconfitte.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Neuer; Pavard, Sule, Lucas Hernandez; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; Muller, Sané; Lewandowski.: Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Adeyemi, Adamu.