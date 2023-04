I quarti di finale della2022-23 iniziano questa sera con le prime due gare di andata: uno di questi si gioca in Portogallo, a Lisbona, e vede ancora protagonista l'Inter in terra lusitana, contro il, dopo il successo negli ottavi contro il Porto. Le Aguias, saldamente prime in classifica nella prima divisione nazionale nonostante l'ultima sconfitta interna proprio contro i Dragoes, hanno eliminato i belgi del Bruges con un complessivo 7-1 tra andata e ritorno., però, è in emergenza per via delle assenze di Otamendi e Bah e delle condizioni non perfette di Grimaldo (comunque titolare) e Guedes.invece non può contare sull'apporto di, costretti ai box dai rispettivi infortuni. Dzeko vince il ballottaggio con Lukaku per giocare al fianco di Lautaro in attacco, nel Benfica i treda tenere d'occhio sono Joao Mario, Rafa Silva e l'attaccante Gonçalo RamosLe due squadre non hanno affatto un buon rapporto con i quarti di finale della Champions League: cinque sconfitte su cinque per il Benfica, quattro su sei per l'Inter in questa fase del torneo.7 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte: questo lo score del Benfica contro le squadre italiane. 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte invece per l'Inter contro le portoghesi.del Benfica, ex di turno, ha segnato in cinque partite di fila in UCL, in quattro di esse su rigore., con sette dei suoi otto gol con la maglia dell'Inter arrivati fuori casa in Europa, è ad un gol di distanza dal diventare il capocannoniere (parimerito) in trasferta dell'Inter considerando sia l'attuale UEFA Champions League che la vecchia Coppa dei Campioni.