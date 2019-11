Uno scontro diretto chiave per il passaggio del turno al Signal Iduna Park: alle 21 Borussia Dortmund e Inter si affrontano nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Squadre appaiate a 4 punti nel girone F dopo il successo dei nerazzurri nell'andata a San Siro, la squadra di Conte cerca tre punti che potrebbero risultare decisivi nella corsa agli ottavi di finale.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Secondo scontro nella moderna Champions League, il primo è stato il 2-0 per l'Inter a San Siro, terzo match casalingo contro i nerazzurri in competizioni europee per il Borussia Dortmund con una curiosa statistica: il BVB non ha vinto nessuno dei due precedenti, 2-2 nell'aprile 1964 (Coppa dei Campioni) e 1-3 Inter nel marzo 1994 (Coppa UEFA). La squadra di Favre fatica a segnare (a secco in sei delle ultime otto in Champions), mentre Conte prova a sfatare il tabù trasferta dell'Inter: i nerazzurri hanno perso gli ultimi tre match esterni in Champions, la peggior striscia lontano da San Siro nella competizione.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Borussia Dortmund-Inter.



FORMAZIONI UFFICIALI



Borussia Dortmund: Burki; Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz; Weigl, Witsel; Sancho, Brandt, T. Hazard; Gotze.



Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.​



