Prosegue il programma dei quarti di finale die a Stamford Bridge è grande sfida: alle 21 ildiospita ildi, che è guarito dal Covid-19 e va regolarmente in panchina. I Blues hanno eliminato la rivelazione Lille agli ottavi, mentre le merengues hanno ribaltato il PSG vincendo il ritorno al Santiago Bernabeu.- Il Chelsea potrebbe diventare la prima squadra inglese nella storia della Champions ad eliminare il Real in più di un'occasione nella competizione, dopo averlo battuto in semifinale la scorsa stagione. Il Chelsea, peraltro, è la squadra che il Real Madrid ha affrontato più volte nella competizione europea nella sua storia senza batterla. L'ultima vittoria in trasferta dei blancos contro una squadra inglese in Champions risale al 2014/15, 3-0 ad Anfield contro il Liverpool.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Mount, Azpilicueta; Havertz, Pulisic.: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.