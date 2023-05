Esaltati per il derby europeo vinto contro il Milan, i tifosi dell’Inter hanno dovuto un po’ frenare l’entusiasmo dopo aver visto come il Manchester City ha battuto il Real Madrid. La squadra di Guardiola sarà l’avversaria dei nerazzurri nella finale della Champions League 2022/23, in programma per sabato 10 giugno allo stadio olimpico Atatürk di Istanbul, e gli inglesi non hanno mostrato punti deboli contro i campioni d’Europa in carica. A Inzaghi e i suoi serve una prestazione straordinaria per chiudere la stagione nel migliore dei modi, ma è ovvio che i pronostici della vigilia sono tutti a favore dei Citizens, a caccia peraltro della prima vittoria nella massima competizione continentale: sulla lavagna scommesse testa a testa il Manchester City è bancato vincente a quota 1,23, contro la proposta di 4,25 per l’Inter campione d’Europa. Per quanto riguarda la lavagna 1X2 classica non cambia troppo la situazione visto che il successo nei due tempi regolamentari di Haaland e compagni vale 1,40, contro il segno 2 per l’Inter a 7,25 e il pareggio a 4,80. Piuttosto affascinante l’ipotesi che Lautaro e compagni vincano ai rigori, opzione a 17,00 volte la posta. Del resto la squadra di Guardiola ha cominciato il torneo già da favorita, visto che alla vigilia della stagione era proposta vincente a quota 3,50, mentre l’Inter partiva a fari spenti a 40 volte la posta.