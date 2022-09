È la novità più attesa di questa edizione della Champions League e sarà presente anche ai prossimi Mondiali. Si tratta del nuovo modo di rilevare i fuorigioco, con un meccanismo ora semi automatico. La nuova tecnologia è stata implementata e ha già portato risultati nella prima giornata del massimo torneo continentale per club.



Grazie ad essa è stato infatti possibile annullare giustamente gol a Chilwell per il Chelsea e a Falk Jensen per il Copenaghen. I tempi si sono ristretti e l’efficacia è stata confermata.