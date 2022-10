Ancora Champions con il Napoli che contro il Liverpool domani sera ad Anfield scenderà in campo per tentare di centrare sesto successo di file e blindare al primo posto nel gruppo A che già comanda in virtù delle cinque vittorie sinora conquistate in altrettante gare. Con quindici punti all’attivo gli azzurri di Spalletti scenderanno in campo per difendere un primato che potrebbe essere garantito anche con una sconfitta che non abbia più di tre gol di scarto. Il fischio d’avvio del direttore di gara del tedesco Tobias Stieler è programmato per le 21. In campo, dunque, due formazioni che hanno dominato il girone e che hanno la qualificazione garantita per aver annientato l’Ajax, con una sola vittoria e tre punti all’attivo, ed i Rangers ultimi con zero punti sinora conquistati. Nel match di andata al Maradona la supremazia in campo dei padroni di casa è riassunta nel risultato finale con un 4 a 1 eloquente contro una squadra che a dire il vero sta attraversando un periodo di forma particolarmente discontinuo tra campionato e Champions. Al contrario di un Napoli che vuol fare tredici dopo aver vinto dodici gare di fila tra serie A e Champions a suon di gol e prestazioni convincenti. Tornano in campo ad Anfield tre anni dopo, sempre in una gara della massima competizione europea, quando in rimonta i Reds chiusero l’incontro sul risultato di parità grazie ad un gol di Dejan Lovren al 65° che aveva riequilibrato il risultato dopo l’iniziale vantaggio di Dries Mertens al 21°. Sono i padroni di casa i maggior indiziati al successo finale e banca l’1 a 1,82, sicuramente distante dal 2 a 3,90 e con l’X che è proposto a 4,10. Il maggior indiziato a finire sul taccuino dei marcatori del direttore di gara è Mohamed Salah che è suggerito a 2,20, non distantissimo da Darwin Nunez a 2,38 e con Roberto Firmino a 2,45. Tra i napoletani è Victor Osimhen l’indiziato numero uno ad andare in gol che vale tre volte la posta, distante da Hirving Lozano a 4,05 e dal difensore Mario Rui proposto a 22,50.