Si è completato il quadro delle 32 qualificate ai gironi di Champions League, con il passaggio, fra ieri e oggi di Benfica, Young Boys, Malmo, Shakhtar Donetsk, Salisburgo e Sheriff Tiraspol, quest'ultima, per la prima volta nella sua storia. Le italiane saranno una per fascia: l'Inter in prima, la Juve in seconda, l'Atalanta in terza e il Milan in quarta. L'appuntamento per i sorteggi è domani alle 18, quando inizeranno a definirsi i gironi dall'A all'H. Di seguito, tutte le 32 squadre divise nelle 4 fasce.



Prima fascia: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (vincitore Champions League), INTER, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal (vincitore Europa League)



Seconda fascia: Liverpool, Barcellona, Real Madrid, Psg, Manchester United, JUVENTUS, Siviglia, Borussia Dortmund.



Terza fascia: Ajax, ATALANTA, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar, Salisburgo.



Quarta fascia: Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, MILAN, Wolfsburg, Young Boys, Malmo, Sheriff.