Una notte che vale una finale. Martedì sera si ripartirà dallo 0-2 a favore dell'Inter dei primi 90 minuti, con il secondo Euroderby di Champions League che vede i nerazzurri sempre più vicini al ritorno in finale, tredici anni dopo il trionfo di Madrid. Il Milan è chiamato all'impresa per raggiungere la finale, offerta a 10 volte la posta contro l'1,04 del passaggio di turno interista. Per quanto riguarda invece i 90 minuti di martedì sera, in pole ancora gli uomini di Inzaghi, a 2,05 contro il 3,80 del colpo rossonero, reduce da tre sconfitte in altrettanti derby giocati nel 2023. Nel mezzo, a 3,30, il primo pareggio stagionale tra le due formazioni. Come nella partita di andata dovrebbe prevalere un match bloccato, con l'Under 2.5 visto a 1,70, con l'Over 2.5 costretto a inseguire a 2,05. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole l'1-1 a 6, seguito dall'1-0 a 6,50 con lo 0-2, che porterebbe le due squadre ai supplementari, proposto a quota 17. Simone Inzaghi si affiderà ancora alla coppia Lautaro Martinez-Edin Dzeko: favorito il "Toro" dato in rete a 2,75 mentre un nuovo gol in apertura del bosniaco vale 6,50 volte la posta. In casa rossonera Stefano Pioli si affida al rientrante Rafael Leao, l'ultimo "diavolo" a timbrare il cartellino contro l'Inter: un altro centro dell'asso portoghese si gioca a 4,40 con una doppietta - come nella gara in campionato - fissata a 23. Occhi puntati anche su l'altra semifinale tra Manchester City e Real Madrid. Dopo il pari del Bernabeu, per la gara di ritorno è avanti il successo degli inglesi, a 1,60, sale a 4,20 il pareggio con il segno «2» dato a 5,25.