In attesa dell'esito delle gare di ritorno ai quarti di finale in, sono già stati sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali: da una parte del tabellone(all'andata 2-1 per gli spagnoli di Simeone) contro quella dell'altro incontro fra(all'andata 3-2 per gli spagnoli di Xavi); dall'altra parte del tabellone la vincente del confronto tra(2-2 all'andata) con quella dell'altra sfida fra(3-3 all'andata).

- Le semifinali si giocheranno martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio (andata) e martedì 7 e mercoledì 8 maggio (ritorno). La finale di Champions League è in programma sabato 1° giugno nello stadio di Wembley a Londra in Inghilterra.