Ieri sera si è conclusa la fase degli ottavi, ma per la Champions League è già tempo di pensare alla finale. Non tanto per le otto squadre rimaste ancora in corsa - tra cui la Juventus -, ma per i tifosi che vogliono assistere alla sfida del primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid, che assegnerà la coppa.



IN VENDITA DA OGGI - Oggi, alle 14, inizierà infatti la vendita dei biglietti per la finale. Gli interessati dovranno prenotarsi sul sito dell'Uefa e avranno tempo fino alle 14 del 21 marzo. dei 63.500 tagliandi disponibili, 38 mila saranno disponibili per il pubblico. 17 mila a testa per le due finalisti, quattro mila invece proprio tramite il sito dell'Uefa. I restanti saranno dedicati al comitato organizzatore, all'Uefa, alle associazioni nazionali, ai partner commerciali e a nuovi pacchetti che saranno messi in vendita prossimamente.



I PREZZI - I biglietti saranno divisi in quattro categorie di prezzo: 70 euro, 160, 450 e 600. Saranno poi disponibili 200 pacchetti giovani (totale 400 biglietti, 140 euro a coppia per due biglietti categoria 2 riservati a un adulto e un giovane sotto i 14 anni). Per i disabili saranno disponibili biglietti a 70 euro con biglietto omaggio per gli accompagnatori. Ogni persona potrà richiedere un massimo di due biglietti, che saranno personalizzati e per cui ogni richiedente dovrà fornire i propri dettagli personali. La risposta per chi ha prenotato i biglietti arriverà via mail entro il 5 aprile sia in caso di esito positivo che negativo. Se le richieste - come probabile - supereranno la disponibilità, l'Uefa procederà a un sorteggio per assegnare i tagliandi.