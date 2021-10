Un punto per l’Inter, Milan ancora a secco. Le squadre di Inzaghi e Pioli devono vincere in Champions League, ma la lavagna scommesse, si legge in una nota, annuncia un martedì sera piuttosto complicato per i rossoneri, mentre Dzeko e compagni appaiono nettamente favoriti contro la rivelazione Sheriff Tiraspol. Nel Gruppo D lo Sheriff Tiraspol sembrava la squadra più debole del girone, ma i moldavi sono a punteggio pieno dopo due giornate, con il Real Madrid secondo a tre punti e l’Inter che con un punto chiude la classifica insieme allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. In vista della prossima giornata comunque i nerazzurri sono favoriti a San Siro contro lo Sheriff a quota 1,19, mentre il pareggio e il segno «2» si giocano rispettivamente a 7,50 e 13,50. La squadra di Inzaghi dovrebbe quindi rialzarsi dopo il ko di Serie A contro la Lazio. In Shakhtar Donetsk-Real Madrid gli spagnoli sono favoriti a 1,56. Situazione ancora più complicata per il Milan nel Gruppo B: nel girone di ferro il Liverpool ha vinto le prime due partite, a 4 punti c’è l’Atletico Madrid, un punto per il Porto e i rossoneri sono ancora a zero. All’Estadio do Dragao il Milan deve cercare il massimo bottino, ma il «2» è proposto a quota 2,77 su Betaland. Sarà comunque un match equilibrato visto che l’«1» per i lusitani vale 2,52, con la «X» a 3,40. In Atletico Madrid-Liverpool i Reds sono favoriti a 2,28.