La due giorni di Champions League ha definito le prime quattro qualificate ai quarti di finale della competizione tra cui spicca il MIlan, tornata nella top-8 dopo undici anni e vogliosa di riportare a casa un titolo che da quelle parti manca dal 2023. Impresa difficile ma non impossibile per gli uomini di Pioli offerti a 20 dai betting analyst di Goldbet e a 26,40 su Casinomania, una quota quasi dimezzata rispetto a quando l'urna aveva assegnato ai rossoneri il Tottenham. Anche se ancora non ufficialmente, il Napoli vede i quarti di finale ed è l’italiana con più possibilità di successo, offerta tra 7,40 e 8, mentre il sogno della terza italiana ancora in ballo, l’Inter - l’ultima azzurra ad aver vinto la Champions nel 2010 - oscilla tra 25 e 26,70. Per quanto riguarda invece le altre favorite, in pole c’è sempre il Manchester City a 3, seguito dal Bayern Monaco, capace di eliminare il PSG, a 3,50 mentre conclude il podio la detentrice del trofeo, Real Madrid, a quota 7.