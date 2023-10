La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma martedì 3 ottobre: fischietto olandese per l'Inter, sarà Danny Makkelie a dirigere la sfida con il Benfica, mentre per Napoli-Real Madrid c'è il francese Clément Turpin.



LE DESIGNAZIONI COMPLETE



INTER - BENFICA martedì 3 ottobre, ore 21



Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED)

Quarto ufficiale: Allard Lindhout (NED)

VAR: Rob Dieperink (NED)

AVAR: Nejc Kajtazovic (SVN)





NAPOLI - REAL MADRID martedì 3 ottobre, ore 21



Arbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistenti: Nicolas Danos (FRA), Alexis Auger (FRA)

Quarto uomo: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

AVAR: Benoît Millot (FRA)