L'Inter prova a superare la quarta sconfitta stagionale in campionato concentrandosi sull'Europa. Il match che attende i nerazzurri alla terza giornata di Champions League è però di quelli complicati: a San Siro arriva il Barcellona reduce in coppa dalla sconfitta sul campo del Bayern Monaco, ma ugualmente temibile per gli uomini di Inzaghi. I betting analyst premiano infatti la formazione blaugrana, per cui il successo esterno si gioca a 1,82. Alto invece il «2», che paga 4 volte la posta. Poco più in basso la quota del segno «X», fissata a 3,80. Prevale nettamente l'Over a 1,60, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,20. Avanti anche il Goal a 1,60, contro il No Goal a 2,20. Chi cerca ancora il primo gol in questa stagione europea è Lautaro Martinez, il quale con l'assenza prolungata di Lukaku ha sulle spalle ancora una volta una grande responsabilità. Un gol dell'argentino nella gara di martedì sera è visto a 3,75.Vola invece in trasferta il Napoli, che se la vedrà con l'Ajax. Una gara tutt'altro che facile per gli uomini di Spalletti, il cui successo ad Amsterdam è visto a 2,88. Prevale infatti il segno «1», a 2,25. Più alta la quota del pareggio, che si attesta a 3,75. Avanti nettamente l'Over nella gara dell'Amsterdam Arena, proposto a 1,52, mentre l'Under vale 2,40 la posta. Il Goal prevale a 1,46, contro il No Goal a 2,50. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, in quota a 7, seguito dal 2-1 a 9. Mercoledì i riflettori sono puntati sulla sfida di Stamford Bridge tra Chelsea e Milan. I rossoneri, attualmente al comando del girone, affrontano i Blues in un testacoda inaspettato, visto che la formazione londinese è al momento ultima con un solo punto. I padroni di casa sono però favoriti per il successo a 1,75, mentre il «2» è alto a 4,50. Poco più in basso c'è il segno «X» a 3,80. Grande equilibrio tra Over, a 1,80, e Under poco più alto a 1,91. Il Goal è avanti a 1,78 contro il No Goal a 1,92. Sfida decisamente più agevole per la Juventus: i bianconeri ospitano allo Stadium il Maccabi Haifa e vedono i tre punti a 1,30. Quote da impresa per il successo della formazione ospite, offerto a 9. Alta anche la «X», che si attesta a 5,60.