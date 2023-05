Martedì 16 maggio a San Siro va in scena il secondo round del derby europeo tra Inter e Milan, scontro che scriverà una pagina fondamentale della Champions League 2022/23 e che senza dubbio sarà decisivo per il bilancio stagionale delle due milanesi. La squadra di Inzaghi si è messa nelle condizioni migliori dopo il successo dell'andata firmato da Dzeko e Mkhitaryan ed è in fiducia visto che dopo aver vinto la Supercoppa, proprio contro i rossoneri, è anche in finale di Coppa Italia, e in Serie A ha appena centrato la quinta vittoria consecutiva. Situazione ben diversa in casa Milan, dove la tensione è inevitabile: i campioni d'Italia sono fuori dalla zona Champions in Serie A e devono provare una rimonta che nei pronostici della vigilia appare quasi impossibile. Sulla lavagna scommesse l'Inter è favorita anche in vista della gara di ritorno: il segno 1 per Lautaro Martinez e compagni vale 2,11, contro il pareggio a 3,40 e il successo per il Milan a 3,70. Il segno 2 potrebbe non bastare a Pioli che dopo il 2-0 dell'andata deve rimontare: lo 0-3 ad esempio è proposto a 55 volte la posta, mentre qualsiasi altro risultato che permetta al Milan di arrivare in finale è a quota 11,50. Per quanto riguarda l'altra semifinale, dopo l'1-1 dell'andata al Bernabeu il Manchester City è favorito contro il Real Madrid: quota 1,31 per gli inglesi e 3,45 per gli spagnoli.