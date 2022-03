La Juventus all'appuntamento quarti di finale: stasera i bianconeri di Maxospitano il, il Submarino Amarillo che è riuscito con una zampata di Parejo a pareggiare il gol di Vlahovic all'andata. Il tecnico bianconero ha parlato di gara secca, e in effetti senza la regola dei gol in trasferta a conti fatti lo è. Si parte dalla perfetta parità, e dal 4-4-2 condi punta e le scelte quasi obbligate in mediana con. Difesa comandata da Danilo e De Ligt davanti a Szczesny. Gli spagnoli, invece, recuperano, ma solo per la panchina. Spazio quindi a Danjuma e. In difesa, ce la fa Albiol che è atteso in coppia con Pau Torres, davanti a loro Lo Celso e Trigueros.Il Villarreal ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Champions League, tante quante nelle precedenti 15 gare fuori casa (5N, 8P). Tuttavia, l’ultimo clean sheet del Sottomarino Giallo lontano da casa nel torneo risale al 2008 (0-0 contro il Man Utd). Da allora dieci trasferte di fila con gol al passivo.La Juventus ha perso solo tre delle precedenti 23 gare casalinghe contro squadre spagnole in Champions League (12V, 8N), mantenendo la porta inviolata in sette delle ultime nove. Questa sarà la prima trasferta del Villarreal contro la Juventus, e solo la seconda sfida in assoluto contro i bianconeri dopo il match d'andata.Etienneha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro presenze di Champions League con il Villarreal (due reti, due assist). Nelle prime 11 partite con il club in competizioni europee non era stato coinvolto in alcun gol.(4-4-2): Szczęsny; Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri.(4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Estupinan, Capoue, Parejo, Trigueros; Lo Celso, Danjuma. Allenatore: Emery.