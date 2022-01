Anche la Champions League è costretta a fare i conti con lo stravolgimento del calendario della prossima stagione a causa del Mondiale che sarà disputato in Qatar. La Uefa ha ufficializzato in giornata quelle che saranno le date della fase a gironi, che dovrà concludersi forzatamente entro il 2 novembre, per consentire ai calciatori convocati per la Coppa del Mondo di rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali.



Il sorteggio avverrà il 25 agosto 2022, mentre questo è il programma della prima fase del torneo:



6/7 settembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 1



13/14 settembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 2



4/5 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 3



11/12 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 4



25/26 ottobre 2022 – UEFA Champions League Matchday 5



1/2 novembre 2022 – UEFA Champions League Matchday 6