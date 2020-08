Dopo il Paris Saint-Germain, l'Europa calcistica è in attesa di conoscere la seconda semifinalista di Champions League, che uscirà dalla seconda semifinale, in programma questa sera all'Alvalade alle 21, tra Lione e Bayern Monaco. Da una parte l'outsider del torneo, capace di eliminare prima la Juventus e poi il Manchester City, dall'altra la favorita principe, che ha strapazzato il Barcellona di Messi vincendo per 8-2.



Rudi Garcia sembra volersi affidare a Moussa Dembélé dal primo minuti, mentre nelle altre partite era entrato sempre dalla panchina, lasciando fuori Toko-Ekambi; Hans-Dieter Flick, invece, dà ancora fiducia a Perisic a sinistra, nei tre di sostegno a Roberto Lewandowski.



PROBABILI FORMAZIONI



Lione-Bayern (ore 21, in diretta su Sky e Canale 5)



Lione (3-5-2): ​Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.



Bayern (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.