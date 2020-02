Lione-Juventus (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport) è una gara valida per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. L'ex romanista Rudi Garcia deve fare a meno della stella olandese Depay, infortunato così come Demiral dall'altra parte. Sarri schiera il tridente con Cuadrado e Cristiano Ronaldo ai lati di Dybala, preferito a Higuain che recupera per la panchina. A centrocampo Bentancur e Rabiot favoriti su Ramsey e Matuidi.

In contemporanea si gioca Real Madrid-Manchester City: Zidane non può contare gli infortunati Asensio e Hazard, Guardiola deve rinunciare a Sané. Arbitra l'italiano Orsato.



PROBABILI FORMAZIONI



Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembelé. All. Garcia.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Manzano (Spagna).



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco. All. Zidane.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, B. Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All. Guardiola.

Arbitro: Orsato (Italia).