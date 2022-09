Le quote dei bookmakers, si sa, servono anche a dare una fotografia delle reali possibilità di vincere o meno un trofeo. E per la Champions che inizia oggi, c’è pochissima fiducia nel nostro calcio. Quella che è vista meglio tra le nostri rappresentanti è la Juve, bancata a 25. Insegue l’Inter a 31, Napoli a 61.



Lontana dalle prime anche il Milan campione d’Italia. Per un’affermazione della squadra di Pioli in Europa, i bookie sono disposti a pagare anche 41 volte la posta. Le nostre italiane insomma faticheranno per gli scommettitori che le hanno poste anche dietro al Tottenham di Conte, quotato a 21.