Riparte la Champions League con la quarta giornata della fase a gironi e si parte con due partite alle 18.55. Nel gruppo F il Barcellona, imbattuto nei primi tre turni, vuole approfittare dello scontro diretto tra Borussia Dortmund e Inter per guadagnare terreno e ospita lo Slavia Praga al Camp Nou. Impegno in trasferta per l'RB Lipsia, capolista del girone G: i tedeschi vanno sul campo dello Zenit, distante due punti.



Alle 21, oltre a Dortmund-Inter e Napoli-Salisburgo, altre quattro partite. Nel girone E, quello degli azzurri di Ancelotti, il Liverpool prova a riprendersi la vetta della classifica e lo fa ospitando il Genk ultimo in classifica.



Nel girone G, quello di Lipsia e Zenit, il Lione affronta il Benfica, vincitore nella sfida d'andata in Portogallo.



Scontro diretto infine tra Chelsea e Ajax per la testa del gruppo H, con il Valencia pronto ad approfittarne in casa con il Lille.