Notte di Champions, otto partite in programma nella terza giornata della competizione: i riflettori sono puntati su Milan e Juventus, ma non solo. L'altra sfida nel girone dei rossoneri è quella tra Salisburgo e Dinamo Zagabria (ore 18.45) con i padroni di casa che arrivano dall'ultimo pareggio interno in campionato e hanno lo svizzero classe 2000 Okafor che ha segnato in tutte e due le prime partite di Champions; l'ultima sconfitta stagionale dei croati è il ko col Milan nell'ultima gara europea.



La Juve affronterà il Maccabi Haifa con un occhio puntato su Benfica-Psg. Le due squadre sono a punteggio pieno nel gruppo H, entrambe capoliste dei rispettivi campionati e tutte e due ancora senza nessuna sconfitta. L'altra gara del tardo pomeriggio è quella tra Lipsia e Celtic: i padroni di casa arrivano dal 4-0 al Bochum ma in Europa avevano perso l'ultima gara in casa contro lo Shakhtar. Il Celtic cerca i tre punti per mettere la freccia e superare lo Shakhtar impegnato al Bernabeu: il Real ha vinto le prime due gare di Champions, cinque gol fatti e zero subiti. Score perfetto.



Nel gruppo G Lopetegui si gioca il posto sulla panchina del Siviglia: al Sanchez Pizjuan arriva il Borussia Dortmund e in caso di sconfitta degli spagnoli potrebbe arrivare l'esonero dell'allenatore che nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Chiude la serata di Champions la sfida tra Manchester City e Copenaghen.