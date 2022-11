L'ultima serata della fase a gruppi di Champions League si apre con il girone F, dove il Real Madrid di Carlo Ancelotti conduce con 10 punti, uno in più del Lipsia e quattro in più dello Shakhtar. I Blancos ospitano il Celtic fanalino di coda e già fuori da tutto, vincendo possono assicurarsi il primato nel raggruppamento. Situazione molto più delicata invece nell'altra gara: gli ucraini hanno il vantaggio nello scontro diretto ma tre punti in meno, devono vincere oppure sarà Europa League.



Nel gruppo E, quello del Milan, testacoda tra Chelsea, già primo, e Dinamo Zagabria, che vincendo può sperare nella qualificazione all'Europa League.



Nel gruppo G, Manchester City e Borussia Dortmund lanciati verso primo e secondo posto, giocano contro Siviglia in casa e Copenaghen in trasferta per chiudere in bellezza il girone.



Nel gruppo H, quello della Juve, Benfica-Maccabi Haifa vale la possibilità del primo posto per i lusitani e dell'Europa League per gli israeliani. Un occhio alla sfida di Torino tra bianconeri e Psg.