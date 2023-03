All'andata è finita con un 1-1 un po' a sorpresa, dato che tutti si aspettavano una vittoria del Manchester City di Guardiola, tra le favorite per alzare la coppa dalle grandi orecchie; tuttavia, il vantaggio di Mahrez alla Red Bull Arena di Lipsia è stato pareggiato da Josko Gvardiol, che ha rimandato tutto quanto al confronto di questa sera all'Etihad Stadium di Manchester. Il Lipsia, terzo in Bundesliga dietro alle solite Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sogna il colpaccio in casa della seconda di Premier League, che conta sulla forza fisica dei quattro difensori che nascono tutti come centrali e sulla vena realizzativa di Haaland, lanciato da una delle altre squadre della Red Bull, il Salisburgo. Nkunku assente, in attacco gioca l'ex Chelsea Werner con Forsberg in appoggio. Proprio lo svedese ha segnato in tutte le partite giocate da dopo l'andata in poi.