Non solo Atletico-City in questa notte di Champions League, alle 21 si sfidano per il ritorno dei quarti di finale anche Liverpool e Benfica: si gioca ad Anfield e si parte dal 3-1 in favore dei Reds nell'andata in Portogallo. Klopp non si fida del vantaggio, ma prevede un po' di rotazioni: verso la panchina i diffidati Jota e Mané, dentro Fimino e Diaz dal 1', con Tsimikas che fa rifiatare Robertson in difesa. Serve un'impresa al Benfica e allora Verissimo si affida al caldissimo Darwin Dunez per guidare l'attacco.





LIVERPOOL-BENFICA - h. 21.00 (diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Streaming: Mediaset Infinity).



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Keita, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Diaz. All. Klopp.



Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; D. Gonçalves, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Nunez. All. Verissimo.