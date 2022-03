Ripartire dai primi 70 minuti della gara di andata per provare a ribaltare il pesantissimo 2-0 subito nei 20 minuti finali.sfiderà a partire dalle 21 ilad Anfield per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ed è chiamata ad una vera e propria impresa perché nel suo stadio la squadra allenata danon perde in casa da un anno quando fu sconfitta dal Fulham e in Champions addirittura da novembre 2020 quando a vincere in Inghilterra fu l'Atalanta.dovrà ancora fare a meno dello squalificato Barella, ma ha recuperato Perisic e avrà tutto il resto della rosa a disposizione.- Il Liverpool ha vinto ciascuna delle tre partite contro l'Inter in Champions League senza subire gol e tutte e tre le sfide sono state negli ottavi di finale. Solo una squadra (su 41 precedenti) nella storia della Champions League ha passato il turno nella fase a eliminazione diretta dopo aver perso l’andata in casa con due o più gol al passivo: il Manchester United contro il PSG.ha segnato otto gol in sette presenze in questa Champions League e ha una media di un gol ogni 69 minuti, il suo miglior rapporto in una singola stagione. L'attaccante dell'Interha segnato in tre delle ultime quattro partite da titolare ad Anfield in tutte le competizioni senza però mai vincere.potrebbe collezionare contro l’Inter la sua 50ᵃ presenza in Champions League col Liverpool e sarebbe il primo senegalese a raggiungere mezzo secolo di presenze in Champions.: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mané.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.