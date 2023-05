I favoriti per la vittoria della Champions League contro i campioni d’Europa in carica: Manchester City e Real Madrid aspettano il verdetto della sfida tra Inter e Milan e si preparano alla semifinale di ritorno dopo l’1-1 del Bernabeu firmato da Vinicius e De Bruyne. Guardiola contro Ancelotti e Haaland contro Benzema sono alcuni dei confronti tra due squadre stellari e secondo i pronostici della vigilia gli inglesi si aggiudicheranno il duello. L’appuntamento è per mercoledì 17 maggio alle 21:00, con il City che dopo aver rimontato l’Arsenal in Premier League sa di aver per le mani un trofeo atteso da anni e davanti al proprio pubblico parte favorito per la vittoria: sulla lavagna scommesse il segno 1 è proposto a quota 1,62, contro il pareggio a 4,35 e la vittoria degli spagnoli altissima a quota 5,20. Carlo Ancelotti è chiamato ad un’altra impresa, ma non sarebbe certo la prima della sua lunga carriera, ed è per questo che il passaggio del turno non può essere escluso a 3,45. Chi deciderà la partita? Haaland è in prima fila sulla lavagna marcatori e una sua rete nella semifinale di ritorno vale 1,75, ma è pronto a rispondere Benzema, proposto a quota 3,00 per la sua firma nella gara.