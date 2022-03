Ancora una voltacontro l'di Diego. Dopo essere diventato il miglior marcatore della storia del calcio, con la tripletta al Tottenham di Antonio Conte, il portoghese e il suoaffrontano questa seraa Old Trafford, nello stadio di casa, i Colchoneros del Cholo, neldopo l'1-1 dell'andata al Wanda Metropolitano di Madrid, che lascia tutti i giochi aperti visto che il gol fuori casa non vale più doppio. Un'eterna sfida quella di CR7 ai rojiblancos, un vero e proprio incubo per gli spagnoli, rappresentato dai 22 gol segnati contro di loro e culminato con le due reti messe a segno nelle finali vinte dal Real Madrid: ma stasera è un'altra storia e le difficoltà delle squadre die dell'argentino in Premier e Liga, conclamate, impongono una qualificazione obbligatoria ai quarti, se non si vuole considerare fallimentare la stagione già nel mese di marzo.- Le due squadre non si sono sfidate in altre occasioni nella competizione, mentre i Red Devils non hanno mai vinto nelle competizioni europee contro i Colchoneros: le uniche altre due sfide risalgono infatti agli ottavi della Coppa delle Coppe 1991/92, quando i rossoneri pareggiarono 1-1 in casa e persero 3-0 in trasferta in Spagna. Gli inglesi, inoltre, sono stati eliminati nelle ultime tre occasioni in cui ha pareggiato l'andata della fase a eliminazione diretta di Champions League: contro il Real Madrid (ottavi 2012/13), il Bayern Monaco (quarti di finale 2013/14) e il Siviglia (ottavi 2017/18). Cristiano Ronaldo, reduce dalla tripletta rifilata al Tottenham in Premier League, è il miglior marcatore del Manchester United in Champions League con 6 goal e ha fatto centro 13 volte nelle ultime 15 sfide casalinghe con l'Atletico Madrid. Fra gli spagnoli, invece, il più prolifico è il francese Antoine Griezmann, a segno 4 volte in quest'edizione-De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Telles; Fred, McTominay; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo.Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, Herrera, De Paul, Lodi; Felix, Griezmann.