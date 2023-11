Di seguito la rassegna degli episodi da moviola durante Milan-Borussia Dortmund, quinta giornata della fase a gironi di Champions League.



Istvan Kovacs

Marinescu, Artene

IV UOMO Birsan

VAR van Boekel

AVAR Popa



10' - CALCIO DI RIGORE PER IL BORUSSIA DORTMUND - In ritardo l'intervento di Calabria su Bynoe-Gittens, abile a dribblare il capitano del Milan. Ingenuo il numero 2 rossonero a non accompagnare sul fondo il movimento dell'inglese



5' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN - Fallo di mano di Schlotterbeck, entrato in scivolata sulla conclusione di Chukwueze