Sarà il derby della Madonnina numero 236 quello che andrà in scena a San Siro martedì 10 maggio alle 21. Non uno dei tanti, questa volta la posta in palio è altissima: l’accesso alla finale dei Champions League che si terrà sabato 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Un confronto non inedito in quanto Milan ed Inter si sono già ritrovate in semifinale della massima competizione europea vent’anni fa. I rossoneri proponevano in panchina Carletto Ancelotti mentre i nerazzurri erano allenati da Héctor Raúl Cúper, ora commissario tecnico della nazionale siriana. L’andata in “casa Milan” terminò 0 a 0. Il ritorno in “casa Inter” finì 1 a 1 grazie al pesantissimo gol di Shevchenko nei minuti di recupero del primo tempo, che valeva doppio perché segnato in trasferta, e di Martins all’84°. In finale i milanesi poi affrontarono in un altro derby tutto italiano la Juventus battuta ai rigori per 3 a 2. Nel 2005 altro Euroderby lombardo ma questa volta nei quarti di finale sempre di Champions con nuovamente il Milan a superare il turno con il 2 a 0 dell’andata grazie ad un’incornata vincente di Stam ed un gol di Shevchenko. Fu derby della vergogna il ritorno per la partita sospesa per un fumogeno lanciato all’indirizzo del portiere rossonero Dida e fu vittoria a tavolino per i rossoneri. Finale in vista, dunque, per le due squadre italiane con le milanesi che ne hanno vinto in totale dieci, sette i rossoneri e tre i nerazzurri. Il bilancio della stracittadina milanese è leggermente a favore dei nerazzurri con all’attivo 87 vittorie contro le 79 dei rossoneri che ne hanno pareggiato anche 69. Sarà anche la sfida numero quattro della stagione agonistica con bilanci senza mezze misure: in campionato all’andata terminò 3 a 2 per il Milan e 1 a 0 per l’Inter la sfida del girone di ritorno che ha fatta propria anche la SuperCoppa italiana con un eloquente 3 a 0 finale. Molte conferme e pochi dubbi per i due tecnici alla vigilia della semifinale di Champions League. Pioli probabilmente non potrà disporre dell’attaccante portoghese Leao uscito, dopo appena dieci minuti di gioco contro la Lazio. Inzaghi, sul versante opposto, dovrà rinunciare a Skriniar. Per il resto solo scelte tecniche. Brozovic o Calhanoglu in cabina di regia per i nerazzurri e Giroud come sempre riferimento offensivo della squadra rossonera.Derby, semifinale di Champions tra italiane, i pronostici sono da quasi tripla con i nerazzurri leggermente favoriti considerato il 2 a 2,47 non lontanissimo dall’1 milanista a 2,97 e con l’X a 3,15. Come sempre gli attaccanti sotto osservazione per l’eventuale gol qualificazione. Con Zlatan Ibrahimovic e Lautaro Martinez in cima alla classifica con la quota più bassa a 6,50, con a seguire Lukaku a 7,25, Giroud a 8,00, Leao a 8,25 e via via anche gli altri.