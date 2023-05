L’euroderby Milan-Inter è in arrivo: mercoledì 10 maggio a San Siro, ore 21:00, le squadre di Pioli ed Inzaghi si giocano tutto, dall’orgoglio cittadino a un posto nella finale di Champions League, oltre ad una chance maggiore di qualificarsi alla prossima coppa internazionale, non un dettaglio visto che al momento le due sono rispettivamente quinta e quarta in classifica. Chi si aggiudicherà il doppio confronto? Sulla lavagna scommesse il testa a testa per il passaggio del turno vede i nerazzurri a quota 1,70, con il Milan che si trova nella condizione di dover ribaltare i pronostici della vigilia a quota 2,20. In vista del primo round in casa del Milan i quotisti danno Calabria e compagni in svantaggio e il segno 1 è proposto a 3,15, esattamente come il pareggio, mentre il segno 2 che metterebbe la strada dell’Inter in discesa vale 2,48. Il problema principale per Pioli è l’assenza di Leao: il portoghese è stato in grado negli ultimi due anni di influenzare nettamente i risultati del Milan e per quanto riguarda la lavagna marcatori Olivier Giroud è la prima scelta tra i rossoneri, con un suo gol proposto a 3,50. Davanti a lui c’è Lautaro Martinez, che dovrebbe scendere in campo in coppia con Dzeko: il gol dell’argentino vale 3,25 volte la posta.