L’attesa è finita: ancora poco più di 24 ore e Milan e Inter si sfideranno nella semifinale di andata di Champions League, primo atto di un derby meneghino che promette scintille, con un posto in finale in palio. Per i bookmaker, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono leggermente favoriti in quota, con gli esperti che propongono il «2» a 2,50; il segno «1», invece, che ha prevalso nell’ultimo confronto con il 3-2 a inizio campionato, viene valutato a 3,10, così come il pareggio. All’appuntamento mancherà, con tutta probabilità, Leao, ed ecco che Stefano Pioli si affiderà ancora di più a Giroud, già a segno nel ritorno dei quarti di finale contro il Napoli: un gol del francese vale 3,30 con la formula “Marcatore Plus”, che risulta vincente anche nel caso in cui il giocatore prescelto centri un palo o una traversa, oppure se a segnare dovesse essere il suo sostituto. Alle sue spalle, alla ricerca di gol pesanti per svoltare una stagione fin qui sottotono, Origi e Rebic, offerti a 4,50 e 5,20 con la stessa giocata. Il perno dell’attacco dell’Inter, invece, sarà ancora una volta Lautaro Martinez, proposto a 3,10, mentre Lukaku e Dzeko, in ballottaggio per affiancare l’argentino dall’inizio, si attestano, rispettivamente, a 3,30 e 3,55. Le previsioni vedono un confronto serrato, con un approccio “cauto” delle due squadre, almeno in questa partita di andata: ecco quindi che su Betflag l’Under è nettamente favorito sull’Over, a 1,60 contro 2,25, mentre c’è più equilibrio nella giocata Goal/No Goal, con il secondo a 1,80, leggermente avanti rispetto al primo, a 1,92. Per quanto riguarda il risultato esatto, infine, 888sport offre l’1-1 a quota 5, mentre lo 0-1, risultato storicamente con più occorrenze (9) quando si parla di Milan-Inter, insegue a 6,40. Sullo stesso operatore, si punta su un possibile calcio di rigore, evento da tenere in considerazione in partite così tese: un giro dal dischetto di una delle due formazioni vale 3 volte la posta giocata.