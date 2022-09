Mercoledì 7 Settembre parte la Champions League 2022/23 di Napoli e Inter, che esordiranno contro due avversarie non proprio comode. Allo stadio Maradona arriva il Liverpool, finalista della passata edizione, mentre a San Siro la squadra di Inzaghi dovrà sfidare il Bayern Monaco a pochi giorni dal duro colpo del derby perso contro il Milan. Le due italiane devono subito giocare il livello hard della competizione e sulla lavagna scommesse di Betaland sono molto alte le quote per i due segni 1. Tra Spalletti e Klopp può comunque succedere di tutto, visto che gli inglesi sono favoriti ma alla quota di 1,99, che lascia sperare i campani. I tre punti all’esordio sarebbero esaltanti per gli azzurri e il segno 1 a Napoli vale quota 3,55. A 3,75 il pareggio. In ogni caso i Reds sono nettamente favoriti per il passaggio del turno a 1,03, mentre la qualificazione del Napoli si gioca a 1,90, la stessa quota proposta per l’Ajax. A 6,00 i Rangers. Tra Inter e Bayern Monaco i pronostici della vigilia sono per i bavaresi. Il pubblico sarà un fattore a favore della squadra di Inzaghi, che però è proposta vincente a 3,80, mentre i tedeschi si giocano a 1,84. A 4,10 il pareggio. Situazione molto complicata nel Girone C in chiave passaggio del turno: in quello che è probabilmente il gruppo più competitivo della Champions League il Bayern Monaco è a 1,10, il Barcellona è a 1,45, mentre l’Inter parte in terza fila a 1,75. A 35 il Viktoria Plzen.