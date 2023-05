"Voto Milan, la deciderà Olivier Giroud". Alla vigilia di Milan-Inter, super derby di Champions League, non ha dubbi Mathieu Flamini, lui che ha vestito la maglia rossonera dal 2008 al 2013. "Il Milan ha un grande spirito di squadra, attacca e difende bene - ha aggiunto l'ex centrocampista francese intervistato dal Corriere della Sera -. Battendo la Lazio ha ritrovato fiducia, questa sfida con l'Inter arriva nel momento giusto".



"Sicuramente l'Inter è un avversario tosto - ha proseguito Flamini -. Pioli però ha costruito un gruppo unito facendo anche crescere diversi giovani. Ha trovato un equilibrio importante. Inzaghi pure ha fatto un ottimo lavoro, ha dimostrato di essere un allenatore preparato. In loro vedo Lautaro e Barella in grande forma. Chiunque arriverà finale però, non parte sicuramente battuto"