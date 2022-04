L'Atletico Madrid ha bisogno di una vera e propria impresa per sperare di approdare alle semifinali di Champions League. Nonostante un gol da recuperare al Manchester City, i pronostici vedono la squadra di Diego Simeone con un piede fuori dalla competizione tanto che un successo dei Colchoneros, vale 4,75 volte la posta per i betting analyst, mentre sono nettamente favoriti gli uomini di Pep Guardiola, che vedono il «2» a 1,80, stessa quota. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 3,55. Per il passaggio quote altissime per l'Atletico, che vede la semifinale a 6,25, mentre i Citizens sono dati al prossimo turno a 1,10. I padroni di casa si affidano alla coppia Joao Felix-Griezmann per tentare la rimonta: un gol del primo è a quota 3,50 mentre per il secondo la rete vale 4,50 la posta. Dall'altra parte i più pericolosi appaiono Kevin De Bruyne e Raheem Sterling: per entrambi, una marcatura si gioca a 3. L'1-3 dell'andata rende difficile pensare a una rimonta del Benfica sul Liverpool, che vede a un passo la semifinale e ad Anfield dovrà solo amministrare il risultato. Nella sfida di mercoledì sera i Reds sono offerti vincenti a 1,30, mentre un successo ospite paga 10 volte la posta. Proibitiva anche la quota del pareggio, che si attesta a 6,10. Ancora più difficile pensare a un ribaltone del Benfica: lo 0-2, che riporterebbe in pari la situazione, si gioca a 51.